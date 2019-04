Das ist der Song und Tanz zur Weltgymnaestrada 2019 in Dornbirn

Bei der Vorarlberg Sportnacht 2019 vor 500 Zuschauern wurde der Song und Tanz zur Weltgymnaestrada in Dornbirn erstmals präsentiert.

„Like a rainbow in the sky” lauten Titel und Refrain des offiziellen Weltgymnaestrada-Songs. Dieser wurde heute Abend im Rahmen der Sportgala gemeinsam mit dem eigens dazu choreografierten Tanz präsentiert. Bereits nach wenigen Takten war spürbar, dass der Song das Publikum bewegte. Der von TingelTown (Teddy Maier und Bernhard Belej / TonZoo) komponierte und produzierte Song erzählt von den Gemeinsamkeiten der TurnerInnen aus aller Welt, von dem, was sie verbindet, von Freundschaft, Chancen und Grenzlosigkeit. Emily & Flo geben dem Song ihre Stimmen. „Bereits nach ein paar Takten ging mir der Song, der übrigens ein richtiger Ohrwurm ist, unter die Haut und ich habe mir vorgestellt, wie während der Weltgymnaestrada tausende Menschen gemeinsam dazu singen und tanzen,“ erzählt eine Sportlerin, die bei der Premiere des Songs dabei war. „Der Refrain ‚like a rainbow in the sky‘ fasst das, was die Weltgymnaestrada verkörpert, perfekt zusammen und zwar in Worten, die jeder versteht, egal von welchem Fleck dieser Welt man kommt und welche Sprache man spricht.“