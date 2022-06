Das ist der neue Hauptsponsor der Pioneers

Der Vorarlberger Ice Hockey Klub hat einen neuen Partner.

Die BEMER Int. AG ist der neue Namens- und Hauptsponsor der Pioneers Vorarlberg und bringt die langjährige Kooperation mit dem Eishockeyverein auf eine neue Stufe.



BEMER unterhält bereits eine langjährige Partnerschaft mit der VEU Feldkirch die nun für weitere Jahre bestätigt wurde. Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich BEMER bei der VEU vor allem im Leistungssport und der Nachwuchsförderung engagiert. Als Hauptsponsor, der mit neuem Namen auftretenden Profiabteilung des Vereins wird der Einsatz für den Sport in der Region nochmals verstärkt.



“Mit dieser erneuten Stufe der Unterstützung für die BEMER Pioneers Vorarlberg möchte die BEMER Int. AG sein ernsthaftes Engagement für die Förderung bedeutsamer Beziehungen mit der Region zum Ausdruck bringen. Wir sind stolz, dass die Mannschaft die Aufnahme in die ICE Hockey League geschafft hat“, sagte Bernhard Bock, Head of Marketing der BEMER Int. AG.



Ein Erfolg wie dieser ist nicht möglich ohne Engagement und Einsatz. Unser spezieller Dank gilt Präsident Peter Gleim und Sportdirektor Michael Lampert, die sich mittlerweile über 15 Jahre lang seitens des Managements um die Weiterentwicklung gekümmert haben. Dank Ihnen dürfen die BEMER Pioneers Vorarlberg nun diesen Schritt in die nächste Liga machen.



Die BEMER Pioneers Vorarlberg begrüßen die Verlängerung der Partnerschaft. „Uns ist es wichtig, langfristige und wertvolle Partnerschaften mit unseren Sponsoren zu pflegen. Es freut uns daher sehr, dass wir auch in den nächsten Jahren auf die BEMER Int. AG zählen können“, sagte Geschäftsführer Christian Groß.



Die Devise lautet „Alles geben. Noch mehr zurückbekommen“ – mehr Fitness, mehr Leistung, mehr vom Leben …. Egal, was die Sportler antreibt: BEMER ist dabei. So ist BEMER ein treuer Trainingspartner der Eishockey Jungs und unterstützt die Regeneration, die Leistungsfähigkeit und die Prävention. Dies brauchen sie auch für die Spiele auf internationalem Niveau, wenn die BEMER Pioneers Vorarlberg sich mit Mannschaften aus Österreich, Italien, Slowenien, Ungarn und der Slowakei messen. Der Auftakt in die Saison startet Mitte August