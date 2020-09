Das ist das Aufgebot von FC Mohren Dornbirn

Spieler, Trainer, Betreuer und Funktionäre stellten sich dem Fotografen

20 Spieler plus zwei Tormänner umfasst der Kader des FC Mohren Dornbirn in der zweiten Zweitligasaison 2020/2021. Und nach zwei Spieltagen sind die Rothosen noch ungeschlagen. Zwei bärenstarke Auftritte der Elf um Trainer Markus Mader: Beim GAK siegte Dornbirn dank dem Tor von Lukas Katnik mit 1:0 und zur Heimpremiere gegen Titelfavorit Austria Klagenfurt erreichten Franco Joppi und Co. ein 1:1-Remis. Den Treffer der Dornbirner bugsierten die Kärntner ins eigene Tor nach einem Schuss von Egzon Shabani.