Das Highlight im Leiblachtal: „Lochauer Dorffest“ als Treffpunkt der Region

Lochau. Das große Dorffest ist zurück! Ein Spitzenprogramm mit Party-Night, Festumzug, Unterhaltung pur mit bester Bewirtung, der Musikverein lädt vom Freitag, 22. Juli, bis Sonntag, 24. Juli.

Beim „Summer Sound 2022“ haben am Freitagabend ab 20 Uhr beim traditionellen „Lochauer Dorffest 2022“ in der überdachten Open-Air-Arena im Schulhof, die Nachwuchsbands „Dreaming of Tomorrow“ und „Goldpeckers“ ihren großen Auftritt. Ab 22 Uhr sorgt DJAY Rome für eine fulminante Party-Night. Megastimmung bei Rock, Pop, Funk und Charts sowie coolen Sommerdrinks.