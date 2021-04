Das Herz-Jesu prägt die Pfarre von Weiler

Im Dorfzentrum von Weiler steht seit 146 Jahren die Kirche welche nach dem Heiligen Herz Jesu geweiht ist und wie der Friedhof unter Denkmalschutz steht.

Weiler . Die Geschichte der Pfarre in Weiler erzählt dabei bereits im Jahre 1638 nach einer Pestepedemie von der Erbauung der ersten Kapelle in der Gemeinde. Damals war die Pfarre Weiler allerdings noch eine Filiale von Rankweil und erst im Jahr 1708 erfolgte die Errichtung des Stiftbriefes und die endgültige Trennung von der Mutterpfarre.

Um das Jahr 1870 gab es in weiterer Folge bereits erste Diskussionen über einen Neubau der Pfarrkirche in der Gemeinde Weiler, doch aufgrund politischer Differenzen konnten diese Pläne erst 1875 in Angriff genommen werden und so wurde bereits ein Jahr später die neue Pfarrkirche zu Ehren des heiligsten Herzen Jesu eingeweiht. Die Kirche spiegelt dabei den neugotischen Stil schlicht und elegant wieder, die Außenansicht wird durch den schlanken Westturm mit Spitzhelm bestimmt, die Portale und Fenster zeigen die typischen Spitzbögen und die Neigung des relativ steilen Satteldaches wird in der Portalgestaltung aufgegriffen.

In mehreren Schritten erfolgte ab 1879 die Ausmalung der Kirche. Nach der Dekorationsmalerei im Chorgewölbe wurde 1900 der gesamte Kirchenraum mit dekorativer Malerei versehen und die Apostelfiguren, Regenbogen, Lamm Gottes und Engel von den Dornbirner Malern Alfons und Engelbert Luger hinzugefügt. Die wunderbaren Glasmalereien der Tiroler Glasmalereianstalt zeigen im Chor den heiligen Johannes den Täufer, das Herz Jesu mit der heiligen Margaretha Alacoque und den heiligen Franz von Sales. Die Orgel in der Pfarrkirche von Weiler wurde 1976 erbaut und für das Geläute im Turm sorgen seit 1922 vier Stahlglocken.

In den vergangenen Jahren erfolgten nun zahlreiche Baumaßnahmen rund um die Kirche und so wurde das Pfarrhaus umfangreich saniert und auch am Friedhof Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Aktuell laufen die Planungen für ein neues Pfarrheim und auch an der Pfarrkirche laufen die Arbeiten an der Außensanierung. Neben der Sockelsanierung wird auch das Turmdach neu eingedeckt und der Turmzier und die Turmkugel restauriert. Dazu finden Putzausbesserungen, ein Fassadenanstrich und eine Sandsteinrestaurierung statt und in weiterer Folge wird auch die Schutzverglasung der Kirchenfenster instand gesetzt.