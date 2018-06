Das Herz der Vorarlberger Pfadfinderbewegung

Landespfadfinderheim Koblach-Neuburg wird 50

Koblach. 50 Jahre sind eine schöne runde Zahl und geben meist Anlass für ein ausuferndes Fest. Nicht so bei den Vorarlberger Pfadfindern. Sie feierten den 50sten Geburtstag ihre Landeszentrale genauso wie sie auch sonst sind: Bodenständig, geerdet und naturverbunden. Wert gelegt wurde bei den Feierlichkeiten vor allem auf die Gemeinschaft, so stand der erste Tag des Wochenendes ganz unter dem Motto des gegenseitigen „Danke-Sagens“ und wurde auch rein intern verbracht. Am zweiten Tag waren dann alle in die wunderbare Naturlandschaft beim Koblacher Schloßwald eingeladen, aber auch da stand zuerst nochmals die Dankbarkeit im Vordergrund. Im Rahmen einer ökumenischen Feier, gestaltet vom Jugendseelsorger der Diözese Fabian Jochum , wurden 50 Kerzen entzündet. Sie sollten die 50 Jahre symbolisieren, die nun bereits die Flamme der Pfadfinderidee in Koblach leuchtet. Auch die anderen Elementen, deren Bedeutung im alltäglichen Leben eines richtigen Pfadis enorm sind, wurden miteinbezogen. Gekommen waren Mitglieder aus dem ganzen Land, die dann im Anschluss an die Messfeier, während derer das Heim noch einmal gesegnet wurde, auch ihre Fähigkeiten Feste zu feiern zeigten. In einer Ausstellung wurde die Geschichte der Koblacher Neuburg und des Heims beleuchtet, während auf der Terrasse die „Bauernfänger“ zum Frühschoppen aufspielten. Auf der Holzflamme wurden Würste und Fleisch gebraten, für den für einen 50er standesgemäßen Getränkenachschub war auch gesorgt. Die Pfadfinder wären aber keine Pfadfinder ohne ein entsprechendes Kinderprogramm, an verschiedenen Stationen wurden auch die jüngsten Mitglieder und Gäste mit einbezogen.

Neben der Dankbarkeit war das Fest noch von einem weitern Wunsch begleitet: Möge das Feuer der Pfadfinderbewegung noch weitere 50 Jahre am Fuße der Neuburg brennen. CEG