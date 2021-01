„Das Gute kommt in irgendeiner Form zurück“

Menschen aus der Heimat: Bernhard Köb ist Obmann beim „Projekt Albanien“ und leistet Hilfe zur Selbsthilfe.

Dornbirn. Ganz nach dem Pfadfinderleitspruch möchte auch er die Welt ein wenig besser verlassen, als er sie vorgefunden hat. Als sich Bernhard Köb vor 25 Jahren bei den Dornbirner Pfadfindern als Kassier engagierte, hat er sich diesen Leitspruch an die Fahnen geheftet. Nicht nur das: Er weiß auch, dass das Gute, das man tut, in irgendeiner Form zurückkommt. Das war auch seine Motivation, als er sich dazu überreden ließ, den Obmann für den sozialen Verein „Projekt Albanien“ zu übernehmen. „Somit bin ich bereits ein Jahr vor meiner Pensionierung zu diesem doch zeitintensiven Ehrenämtchen gekommen“, gibt er lachend preis und meint im Nachsatz: „Es war im Jahr 2014, als ich mit Pfarrer Franz Winsauer, der vor 30 Jahren das Hilfsprojekt ins Leben gerufen hat, nach Albanien reiste und ich mitten in diese Armut hineingeschaut habe. Dann willst du gerne helfen.“ Auf diese Weise könne er etwas von seinem Privileg, in einem reichen Land geboren zu sein, zurückgeben.

Der 64-jährige Mühlebacher wohnt nun seit 40 Jahren in einem alten Bauernhaus in Haselstauden, das er komplett saniert hat. Die bäuerliche Stube strahlt nicht nur durch den Kachelofen Wärme und Behaglichkeit aus. Im Eingangsbereich lässt die eine oder andere Jagdtrophäe darauf schließen, dass er früher gerne auf die Jagd ging. Zwischendurch gönnt sich der Neo-Pensionist eine Abwechslung vom Alltag in seinem Feriendomizil in Laterns. Unterstützung für seine Nebenämtchen bekommt der dreifache Vater und vierfache Opa von seiner Frau Beate. Denn schließlich ist er auch schon lange im Pfarrgemeinderat der Pfarre Haselstauden ehrenamtlich tätig.