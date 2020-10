Das große Duell der Meister: Krems gegen Bregenz

Schwere Aufgabe für die Bregenzer Handballer in Niederösterreich.

Am kommenden Samstag, 24. Oktober steht um 19.00 Uhr das nächste Auswärtsspiel für Bregenz Handball auf dem Programm. Gegner ist der vierfache österreichische Meister Krems. Die Niederösterreicher bestritten am vergangenen Wochenende zum ersten Mal ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bedingt durch die verschärften Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus, mussten die Fans der Mannschaft gegen HC LINZ AG aus der Ferne die Daumen drücken. Diese konnten aber mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden sein, die Kremser gewannen mit 35:28 gegen die Oberösterreicher. Der Trainer der Kremser, Ibish Thaqi: „Wir waren die meiste Zeit vorne und der Sieg war nie in Gefahr. Das Spiel kommende Woche gegen Bregenz wird deutlich schwerer werden.“