Das große Duell der letzten Jahre - Bregenz gegen die Fivers

Bregenz Handball gastiert in der Bundeshauptstadt.

Sechs Runden sind in den kommenden acht Wochen für die zwölf Teams der HLA MEISTERLIGA im Grunddurchgang noch zu absolvieren.

Zum Abschluss der Runde wartet ein weiteres Highlight. Die FIVERS bitten Sonntagabend, 18:05 Uhr, Rekordmeister Bregenz Handball zum Tanz. Bei diesem Duell schwingen automatisch die Erinnerungen an die unzähligen Titelentscheidungen in den vergangenen 25 Jahren mit. Nicht weniger als sieben Mal standen sich die beiden Traditionsteams im Finale um die Meisterschaft gegenüber, fünfmal mit dem besseren Ende für Bregenz, zweimal für die FIVERS.

HC FIVERS WAT Margareten vs. Bregenz Handball

Hinspiel: Bregenz Handball vs. HC FIVERS WAT Margareten

So., 19. Februar 2023, 18:05 Uhr