Das große Aufräumen kann beginnen

Lustenau Pünktlich um 19 Uhr ging die diesjährige Kilbi in Lustenau am Sonntagabend zu Ende. Dann hieß es für 22 Mitarbeitenden des Bauhofs abbauen, aufräumen und das Zentrum vom vielen Müll befreien, damit um 24 Uhr der Ortskern wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

„Zuerst bauen wir die 61 Marktstände ab und verladen alles auf die Autos. Da noch sehr viele Gäste hier waren, hat sich unser Start etwas verzögert“, sagte Wolfgang Hagen, Leiter des Bauhofs. Gut dreieinhalb Stunden benötigen die Mitarbeitenden, um das komplette Zentrum zu reinigen und es in den Zustand vor der Kilbi zu bringen. Von der Volksschule Kirchdorf arbeiteten sie sich zügig durch die Straße ins Zentrum. Erst nachdem alle Stände verladen waren, konnte der Müll eingesammelt werden.

„Mittels Laubbläser bringen wir den Kleinmüll in die Mitte der Straße. Dieser wird dann von drei Kehrmaschinen eingesammelt“, so Christian Suppan vom Bauhof. Jeder Handgriff sitzt bei den Bauhof-Mitarbeitenden. Und so kamen sie zügig voran.