Das größte Laufspektakel im Dreiländereck erst wieder 2021

Der Sparkasse Marathon von Lindau ins Stadion nach Bregenz wurde abgesagt. Der Kindermarathon könnte aber stattfinden

Das vom OK-Team erhoffte grüne Licht ist rot. Der diesjährige Sparkasse 3-Länder-Marathon, der Skinift-Halbmarathon, der vkw Viertelmarathon sowie der VN.at Staffel-Marathon finden am 4. Oktober nicht statt. Die bereits Gemeldeten sind 2021 automatisch startberechtigt.



„Wir können die beantragte Ausnahmegenehmigung nicht in Aussicht stellen, weil infektionsschutzrechtliche Gründe dagegensprechen.“ So lautete das E-Mail der bayerischen Behörden an das Organisations-Team des Sparkasse 3-Länder-Marathon, der am 4. Oktober die Bodenseeregion in Bewegung gebracht hätte.