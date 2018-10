Das Gotteshaus als Brunnen der Inspiration

Dafins feierte 100 Jahre Kirche St.Josef.

Zwischenwasser. Eigentlich ist die Kirche zum heiligen Josef in Dafins schon deutlich älter, als 100 Jahre. Bereits im Jahr 1715 entstand eine erste Kapelle in der Dafinser Ortsmitte. Mehrfach wurde diese Kapelle im 19.Jahrhundert renoviert und erweitert. Während des ersten Weltkriegs wurde das Kirchenschiff vollständig abgebrochen und in Folge deutlich größer neu aufgebaut. Das 100 Jahr Jubiläum bezieht sich auf die Einweihung der Kirche 1918 durch den damals für Vorarlberg zuständigen Bischof von Brixen und Generalvikar von Feldkirch Sigismund Waitz. 1978 wurde die letzte große Renovierung der mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden Kirche abgeschlossen. Im Großen und Ganzen entspricht das heutige Erscheinungsbild dem vor 40 Jahren. Gerade mal sechs Jahr übernahm der noch heute aktive Pfarrer Felix Zortea sein Amt in Zwischenwasser.