Das Geheimnis wird gelüftet

Jugendtreff Altach erhält offiziell neuen Namen

Altach. Nach den Turbulenzen im vergangenen Jahr um den ehemaligen Leiter des Altacher Jugendtreffs, ist dieser seit Februar wieder geöffnet. Die Neue Leiterin der Altacher Jugendarbeit Nicole Beck hat es binnen kürzester Zeit geschafft wieder für geordnete Verhältnisse und Ruhe zu sorgen und verloren gegangenes Vertrauen wiederaufzubauen. Wobei Ruhe in Zusammenhang mit der Arbeit von Beck sicher das falsche Wort wäre. Knapp 30 Jugendliche, vorwiegend im Alter von 11 bis 14 Jahren besuchen den wöchentlichen Betrieb. Dazu organisierte Beck bereits zahlreiche weitere Veranstaltungen, die auf großen Zuspruch gestoßen sind. So war etwa der Altacher Polizeikommandant Christoph Marte ebenso zu Besuch wie der ehemalige HMBC Frontman Philipp Lingg. Ein Selbstverteidigungskurs, der Treffpunkt Landeshauptmann sowie verschiedene weitere Veranstaltungen und Ausflüge rundeten das bisherige Programm ab. In nur wenigen Wochen konnte man bereits fast 500 Jugendlichen begrüßen.