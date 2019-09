Das ganze Dorf ein einziger Spielplatz

2.Spielefest im Ortszentrum von Muntlix

Zwischenwasser. Aus dem im vergangenen Jahr lancierten Leader Projekt „Kind im Dorf“ entstand auch die Idee eines Spielfests für die Kinder der Gemeinde. Auch wenn das Projekt mittlerweile zu Ende gegangen ist, so wurde diese Idee aber mit Unterstützung der Gemeinde weitergeführt. Auch ein Teil des ehemaligen Organisationsteam rund um Leiterin Pamela Markstaler ist weiterhin aktiv und war federführend bei der zweiten Auflage mit beteiligt. Einen ganz großen Anteil hatte aber auch die verschiedenen Ortsvereine ohne deren Engagement das Fest nicht möglich gewesen wäre. So sorgte die Jungmusik Muntlix-Sulz und die Jungmusik Cili Batschuns für die musikalische Unterhaltung. Die Feuerwehr sorgte für Wasserspiele, der benachbarte FC Sulz für Fußball Action und der Feldbahnverein Muntlix bot die Möglichkeit zur Zugfahrt auf einer historischen kleinen Zuggarnitur. Aktiv am Tag beteiligt waren auch die Bücherei, die Elternvereine der beiden Volksschulen Dafins und Batschuns, der Kindergarten Muntlix sowie die Spielgruppe Batschuns. Eigens vor Ort waren ebenfalls eine Spielpädagogin und es gab die Möglichkeit einen Outdoor Seilklettergarten zu besteigen. Ihren Spieltrieb zeigten dann auch Bürgermeister Kilian Tschabrun sowie sein Vize Daniel Bösch, sowie zahlreiche Eltern, die bewiesen, dass auch in Erwachsenen stets noch die Seele eines kleinen Kindes beheimatet ist. CEG