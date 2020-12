Das Freudenhaus schließt seine Pforten für dieses Jahr

Zahlreiche Ersatztermine für 2021 stehen aber schon.

Lustenau. Nun ist es klar – 2020 werden keine Kulturveranstaltungen mehr stattfinden. So bleibt auch das Freudenhaus für die letzten Wochen in diesem Jahr dunkel.

Die Arbeit für die Organisatoren im Freudenhaus geht dennoch weiter, denn es soll für alle Veranstaltungen, die dieses Jahr dem Virus zum Opfer fielen, einen Ersatztermin geben. So steht bereits fest, dass die australische Gruppe Gravity & Other Myths im Oktober 2021 nach Lustenau kommt. Die genauen Termine folgen noch. Ebenso wurde für Michael Lerchenberg & Jost-H. Hecker mit dem 28. Oktober 2021 bereits ein neuer Termin gefunden. „An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich für die Treue unserer Besucher, auch in einem solch außergewöhnlichen Jahr, bedanken. In dieser Zeit, die uns alle vor ungekannte Herausforderungen stellt und neue Wege fordert, haben sie große Unterstützung und Mithilfe bei der Einhaltung der Maßnahmen gezeigt“, betont Roman Zöhrer und freut sich gemeinsam mit seinem Team auf ein baldiges Wiedersehen im Freudenhaus.