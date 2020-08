Das Freudenhaus öffnet wieder seine Pforten

Mit einem neuen Team kehrt das Freudenhaus aus der zwangsbedingten Pause zurück.

Lustenau. Nach vielen Jahren der Aufbauarbeit und des kulturellen wie gastronomischen Engagements gingen Willi und Angelika Pramstaller kürzlich in die wohlverdiente Pension. Sie übergeben ihr Lebenswerk an ein Team, das schon seit Jahren bei Caravan und im Freudenhaus engagiert ist.

Das neue Team hat sich auch zum Ziel für die Zukunft gesetzt, mit Circus Performances das Alleinstellungsmerkmal des Vereins Caravan zu bewahren und den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Ebenso wird die neue Freudenhaus-Crew aber auch stets offen für Neues sein. Nachdem das Frühjahrsprogramm dem COVID-19 Virus zum Opfer gefallen ist, ist es gelungen, eine Vielzahl an Veranstaltungen aus dem Frühjahrsprogramm in die Herbst-/Winter-Saison zu verlegen. „Mit diversen Cabarets, Lesungen, Zirkus, Theater sowie ausgewählten Konzerten und Performances ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei“, freut sich Roman Zöhrer.

Die Freudenhaussaison 2020 wird am 13. und 14. August mit Alfred Dorfer eröffnet. Nach ihm werden Andreas Vitásek, Roland Düringer und Michael Lerchenberg im Freudenhaus zu Gast sein. Neu dazu kommen Omar Sarsam, Stermann & Grissemann und Fritz Karl mit einer musikalischen Lesung sowie moderne Circus Performances von Compagnie Buffpapier aus der Schweiz, der Compagnie Alogique aus Belgien, Ennio Marchetto aus Venedig, Maraña aus Südamerika, der Compagnia Baccalà aus Italien, Constanza Sommi aus Argentinien, Anna Sandreuter, Lisa Moon, Ariane & Roxana aus Österreich und Anfang Dezember Gravity & Other Myths aus Australien mit ihrer neuesten Produktion Out Of Chaos. Gabby Young aus London, Kandace Springs aus den USA und die österreichische Ausnahme-Musikerin Marie Spaemann sorgen für musikalische Leckerbissen im Freudenhaus.