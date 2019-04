Das Freudenhaus Lustenau feiert Eröffnung

Am kommenden Sonntag geht es mit dem beliebten Freudenhaus-Flohmarkt in die neue Saison.

Lustenau. Das Freudenhaus ist an seinem neuen Platz aufgebaut und wird gegenwärtig noch ein wenig renoviert und eingerichtet. „Auch das Umfeld wird mit Bäumen und Sträuchern entsprechend einladend gestaltet. Wir freuen uns schon sehr auf diese neue Saison, die wieder mit einem mehr als abwechslungsreichen Programm für kulturelle Highlights sorgen wird – vom österreichischen Kabarett, außergewöhnlichen Konzerten und noch mehr wunderbar feinen Circustheater-Vorstellungen“, so Veranstalter Willi Pramstaller in Vorfreude.