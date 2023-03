Das Freudenhaus ist mit neuem Programm zurück

Auch 2023 zeigt das Freudenhaus wieder zahlreiche Circus-Highlights, im Mai an gleich fünf Spielabenden Gravity & Ohter Myths aus Australien.

Auch 2023 zeigt das Freudenhaus wieder zahlreiche Circus-Highlights, im Mai an gleich fünf Spielabenden Gravity & Ohter Myths aus Australien. ©Caravan

Am 24. März startet das Freudenhaus Lustenau in ein neues Kulturjahr.

Lustenau. Das Freudenhaus-Publikum darf sich auch 2023 auf ein buntes Programm in Lustenaus Kulturstätte freuen. „Es ist wieder für jeden etwas dabei und wir freuen uns schon auf zahlreiche Stunden voller Lachen und Staunen“, betonen die Gastgeber Roman Zöhrer und Lisa-Marie Berkmann.

Der Auftakt erfolgt am 24. März mit dem Performance-Konzertabend „Rosa Luxemburg lebt!“ Zu den Texten gibt es Lieder von Michel Legrand, Songs von Eva Klampfer, die Komposition „Zal“ von Richie Beirach und Improvisationen von Angelika Hagen, Eva Klampfer, David Six und Andi Schreiber.

Auf der Jagd nach Sammlerstücken

Auch der beliebte Freudenhaus-Flohmarkt wird heuer wieder zweimal veranstaltet. Am 2. April und 24. September verwandelt sich das Freudenhaus wieder in ein Eldorado für Schnäppchenjäger. Es warten Kunst, Kitsch und Krempel. Nach Herzenslust darf dann wieder in Kuriositäten gestöbert und gefeilscht werden.

Weitere Highlights im April sind ein Kabarettabend der „Sonderklasse“ mit Omar Sarsam (12. April), das Konzert mit Moby Dick and Friends und ein Konzertabend, auf den sich die Veranstalter ganz besonders freuen. Am 22. April gastieren Fools Garden und Mainfelt in Lustenau und der Abend steht ganz im Zeichen „Wenn Livemusik auf Essen trifft…“. Neben Musikgenuss unplugged auf der Bühne gibt es ein passendes Menü, serviert von Emma & Eugen.

Alte Bekannte und Schurken im Freudenhaus

Zu den weiteren musikalischen Höhepunkten im April gesellen sich tags darauf (23. April) die Freudenhaus-Stammgäste „Geschwister Pfister“ und „Die Schurken“, die am 27. April zum Familienkonzert mit Vortrag laden. Auch die Rheintalische Musikschule ist wieder an zwei Tagen (28. und 29. April) mit Workshopbands, Tanzensembles und Orchesterformationen zu Gast.

Ein Dach für ganz viel Circus

Und natürlich kommen auch die Circus-Fans 2023 nicht zu kurz. Los geht es im Mai an fünf Spielabenden mit dem großartigen Circus-Ensemble „Gravity & Other Myths“ aus Australien, die nun nach zahlreichen Covid-Verschiebungen, endlich ihre Reise nach Lustenau antreten können. Am 12. Mai steht das Freudenhaus schließlich ganz im Zeichen von „Burlesque“. Die Showgroup Provocation zeigt ihr Stück „Hotel Burlesque“ und lädt auf eine Nacht voller Überraschungen ein.

Ende Juni (24. Und 25. Juni) gibt es dann noch einmal zeitgenössischen Circus in Lustenau. Unter dem Motto „Circus DACH“ laden Zöhrer und Berkmann zum zweitägigen Festival und entführen die Besucherinnen und Besucher in eine unterhaltsame Welt voller Poesie, Musik und Jonglagen. „Das Synonym DACH steht für Unterschlupf, aber auch für ein Zentrum und Förderung. Genau das ist das Freudenhaus seit jeher für Circus-Artistinnen und -artisten aus der ganzen Welt“, erklärt Berkmann. Mit diesem neuen Format möchte das Caravan-Team speziell den Künstlerinnen und Künstlern aus dem Dreiländereck einen neuen Raum bieten.

König Charles und denkende Schubladen

Das Frühjahrsprogramm wird schließlich noch vollendet mit einem royalen Termin am 13. Mai mit Adelsexpertin Lisbeth Bischoff. Anlässlich der Krönung von King Charles lädt Bischoff zur Lesung, bei der man einmal „Einen Tag mit dem König“ verbringen kann. Am 26. Mai präsentiert dann Eva Eiselt ihr Kabarett „Wenn Schubladen denken könnten“ auf der Freudenhausbühne und am 3. Juni darf mit dem Santosuarez Orquestra aus Kuba ausgiebig das Tanzbein geschwungen werden.