Das Freibad auf See

Die Mili hat Tradition und gerade erst eröffnet – Schwimmen für Harte

Seit 11 Jahren hat Betriebsleiter Fritz die Fäden in der Hand und kennt seine Gäste, die den Holzsteg vom 1. Mai bis Mitte September ein- und ausgehen. Das Besondere am Militärbad ist für ihn das Flair, man ist mitten auf dem See auf Vollholz und kann alles machen, was man im Strandbad auch macht. Dazu gehört der Sprung vom Sprungbrett oder dem Floß, Tischtennis und Wasserball spielen, oder Stand Up Paddling. Ruhiger ist es und familiär, Stammgäste machen den Hauptanteil der Besucher aus. Diese räumen, einen Tag vor dem ersten Badetag, ihre gepachteten Saisonfächer ein und wagen den ersten Ausflug ins Wasser. So wie Emma, Marie und Benedict, die schon seit sie denken können mit den Eltern in die Mili schwimmen gehen und sich auch von neun Grad Wassertemperatur nicht abschrecken lassen.