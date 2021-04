Das Frauenteam der Indians fiebert der ersten Saison entgegen

Ab 9. Mai stehen auf der Sportanlage im Rohrbach auch die Damen im Mittelpunkt.

Dornbirn. 2021 ist die erste Saison der neu gegründeten Fastpitch-Softballmannschaft des BSC Dornbirn Indians. Der Kern der Mannschaft besteht aus den Damen der ehemaligen Sharx, welche vor vielen Jahren getrennte Wege vom BSC Dornbirn Indians gegangen sind und nun wieder zum Ursprung zurückkehren. Grund für die Rückkehr ist vor allem, dass die Zugehörigkeit zu einem großen Baseball- und Softballverein vieles vereinfacht, als wenn ein paar einzelne Spielerinnen nicht nur eine Mannschaft, sondern auch einen Verein führen müssen. „Ebenso wird dadurch der Übergang zum Fastpitch für Mädchen die bereits im jungen Alter mit Baseball angefangen haben erleichtert. Wir sind über den erneuten Zusammenschluss auf jeden Fall sehr froh und sind sehr positiv eingestimmt und freuen uns auf den Neuanfang als Indians Fastpitch“, so Dani Reiter, Managerin und Spielerin.

Neben den Spielerinnen die bereits viel Erfahrung mit den Sharx sammeln konnten, kamen im letzten Jahr auch viele neue Mädchen dazu. „Im Fokus der kommenden Saison steht dadurch vor allem die Spielerinnen zu einem Team zu formen, die Erfahrungen und die Leidenschaft für Softball an die Newcomer weiterzugeben und natürlich so viel Spielzeit wie möglich zu bekommen“, erklärt Reiter. Als weiteres Ziel hat sich das Team einen Platz unter den Top 4 gesteckt, um in den Playoffs um eine Medaille mitkämpfen zu können.