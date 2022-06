Das etwas andere Training

Anstatt aufs Eis ging es für die Hockeycracks zum Training ins Freibad.

Die hochsommerlichen Temperaturen machten dabei ein Freitags-Training in Hohenems unmöglich und so trafen sich die Hockey-Youngsters im Freibad von Diepoldsau. Neben schweißtreibenden Übungen konnten die Jungs und Mädels auch ihre Schwimmkünste unter Beweis stellen und natürlich kam auch Spiel und Spaß nicht zu kurz. Das coole, etwas andere Training wurde dann natürlich mit dem obligatorischen Eis abgeschlossen und die Kids waren begeistert vom neuen Trainingsort. Auch die beiden Trainer Filip Jirasek und Ondrej Burzala hatten ihre Freude und richten im Namen der drei Vereine und aller Kids ihren Dank an das Strandbad Diepoldsau für die Einladung. MIMA