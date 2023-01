Das erwartet die Gäste des Gildenball 2023

Alexander Pehr war am Mittwoch zu Gast in "Vorarlberg LIVE" und sprach über den ersten Gildenball nach der Pandemie.

Am Freitag steigt im Bregenzer Festspielhaus der "Opernball Vorarlbergs", wie der Gildenball auch gerne genannt wird. Bereits zum 52. Mal bittet die Bregenzer Faschingsgesellschaft dann zum Tanz. Vorne mit dabei ist Alexander Pehr, der seit 20 Jahren Präsident der Faschingsgesellschaft ist. Am Mittwoch sprach er in "Vorarlberg LIVE" über Vorfreude und Nervosität und auf was sich die Gäste freuen.