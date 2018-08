Das erwartet die Besucher bei der 70. Herbstmesse in Dornbirn

Dornbirn - Die Dornbirner Herbstmesse begeht vom 29. August bis 2. September u.a. mit der Sonderschau „Zukunft schon heute“ das 70-Jahr-Jubiläum.

Rund 500 Ausstellern sorgen auf 50.000 Quadratmetern für Information, Geschäftsverbindungen und Unterhaltung. Besonderes Highlight ist die 3.000 Quadratmeter umfassende Robotik-Jubiläums-Sonderschau. Messe-Geschäftsführerin Sabine Tichy-Treimel: “Wir freuen uns sehr, dass wir heuer mit dem Thema „Robotik“ neue Besucherschichten ansprechen können: das Vorarlberger Handelsunternehmen myRobotcenter mit Sitz in Götzis feiert das 10jährige Jubiläum. Dazu wird in Halle 9 eine Sonderschau mit Robotern für verschiedenste Lebensbereiche sowie Expertenmeinungen zur Zukunft der Robotik präsentiert.“

Geländplan ©Messe Dornbirn

Eine Kostprobe der Roboterzukunft erhalten Messebesucher bei der Eröffnungsshow am Mittwoch, 29.8. um 10.30 Uhr im Mohren-Wirtschaftszelt. Während der Öffnungszeiten können in der Halle 9 zahlreiche Neuheiten wie Telepräsenzroboter („Pepper“ und Co), der Einschlafroboter „Somnox“, der smarte Lauftrainer RUFUS sowie Unkrautroboter u.v.m. getestet werden. Bei Eberle Automatische Systeme können Besucher sogar einen Industrieroboter mit dem eigenen Smartphone steuern. Das Bar-System „MakrShakr“ serviert vollautomatisch zubereitete Cocktails, während die Roboter-Band Compressorhead mit einzelnen Sessions unterhält. Am 30. August liefert die wohl außergewöhnlichste Metal-Band der Welt ein Konzerthighlight.

„Pixelrunner“ malt Riesenbild Alle 4 bis 14-jährigen waren im Frühsommer eingeladen, ihre Robotervision als Wettbewerbsbild einzureichen. Im Rahmen der Herbstmesse wird das Gewinnerbild auf dem Vorplatz auf 24 x 9 Meter vom „Pixelrunner“ gemalt. Weiters bieten Vorarlberger Schüler Einblicke der First Lego League und des Robocup Junior. Darüberhinaus geben auf der Bühne in Halle 9 Experten täglich Ausblicke zum Thema Robotik: Was ist bereits möglich und wie wird uns Technik in Zukunft beeinflussen? Selfies mit dem 2,80 Meter großen XXL-Roboter werden ein Publikumsmagnet der heurigen Herbstmesse. Ein 2,80 Meter großer XXL-Roboter und ein DeLorean („Zurück in die Zukunft“) können bestaunt werden.

Freier Abendeintritt ins Wirtschaftszelt Die 70. Ausgabe der Publikumsmesse bietet mit dem Mohren-Wirtschaftszelt, Blasmusik, einem großen Rummelplatz und dem Messe-Hennele auch Platz für gesellige Stunden. Der Eintritt ins Mohren-Wirtschaftszelt ist ab 18 Uhr frei, bis 2.30 Uhr verkehren Stadt- und Landbusse – gegen Vorlage der Messekarte kostenlos.

Jahrzehnte-Modeschau Auf der Herbstmesse dreht sich auch fünf Tage lang alles rund um Fashion, Style, Accessoires und Beauty. Die Modeschau ist das jährliche Fashion-Highlight in der Halle 1 auf der Herbstmesse und hat heuer das Motto „70 Jahre“.

Geschmackserlebnisse mit Ursprungsgarantie Die Aussteller der Hallen 14 und 4 bieten Produkte wie Käse, Wurst, Gewürze, Öle oder Süßes. Die Köstlichkeiten können direkt probiert oder für Genussmomente daheim erworben werden. Auf der Herbstmesse nicht fehlen dürfen die Küchenhelfer in Halle 7, wo die Live-Produkt-Vorführen für Haushalt & Küche stattfinden. Hier wird gehobelt und geschnibbelt – mit praktischen manuellen Hilfen oder leistungsstarken Küchengeräten. Auch Klassiker wie die Burgenland-Halle sind ein fixe Bestandteil der Herbstmesse.

Einrichten und Werkeln In der Hypo Vorarlberg Halle 11 zeigen Aussteller ihre Wohnwelten, Interior-Ideen und stellen Möbelstücke aus. Im Wohncafé der Lebenshilfe kann man eine Pause einlegen oder nebenan handgefertigte Einzelstücke von dekorativem Kunsthandwerk entdecken. In Halle 8 zeigen die Aussteller neueste Marktentwicklungen, Trends sowie Tipps in Sachen Sanierung, Innenausbau und Energiekonzepte.

Wissenswertes & Outdoorerlebnisse Beratung und alles rund ums Wohlfühlen finden sich im Themenbereich „Guter Rat & Gesundheit“. Gesundheitsvorsorge und -beratung, Natur- und Wellnessprodukte, Elektromobilität und Energieautonomie oder Ausflugsziele und Bahnreisen. Der Outdoor-Erlebnis-Park im Freigelände Süd mit Bergsportevents & Mühlebach Catering Brandnertal sorgt mit Bubbleball, Zorbing, Laserschießen oder E-Segway und Co. für Spaß und Inspiration.

Umfangreiches Angebot für Kinder Für die Kleinen stehen die Pforten des Kinder-Ländle in Halle 7/8 im 1. OG von 10 bis 17 Uhr offen. Beim Vorarlberger Familienverband (Halle 7/8) gibt es Kinderschminken, bei der Kinderbaustelle im Freigelände Süd können alle Kids handwerkliches Geschick beweisen. Es wird gemauert, gefliest, geschraubt und gehämmert. Auf dem Rummelplatz im Freigelände Süd warten Karussell, Hummelflug uvm. Bei der Messe-Rallye gibt es einen gratis Überraschungspreis.

FACTBOX 70. Herbstmesse in Dornbirn 29. August bis 2. September 2018

täglich 10 bis 18 Uhr

Themenbereiche: Ernährung & Genuss | Guter Rat & Gesundheit | Mode & Schönheit | Haus & Handwerk | Wohnen & Einrichten | Haushalt & Küche | Sonderschau: Zukunft schon heute

Außerdem mit dabei: Outdoor-Erlebnis-Park, Kunsthandwerk, Mohren-Wirtschaftszelt, Rummelplatz, Modeschau, Burgenland-Halle, Messe-Rallye, der Radler-Treff, u.v.m.

Gratis-Anreise mit Bus und Bahn: