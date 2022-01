Das erwartet den Polizei-Major nach Demo-Auftritt

Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher wurde bei "Vorarlberg LIVE" mit brisanten Fragen rund um die Polizei und ihren Umgang mit den Corona-Demonstrationen konfrontiert.

Sache der Disziplinarkommission

Zum anderen stehe im Raum, ob ein Polizeibeamter von so hohem Rang nicht eine gewisse Einschränkung des Versammlungsrechtes in Kauf nehmen müsse. Im konkreten Fall müsse hier nun die Disziplinarkommission des Innenministeriums eine Entscheidung treffen, so der Landespolizeidirektor.