"Das Erste weltweit" - Neues Restaurant im Europa-Park

Am 4. Novemeber eröffnet ein neues Luxusrestaurant am Rande des Europa-Parks, auch eine neue Bahn ist geplant.

Thomas Mack, Geschäftsführer des Freizeitpark, berichtet, dass der 20 Millionen Euro in das Erlebnislokal "Eatrenalin" investiert wurden. "Das gibt es in dieser Form weltweit niergendwo", so Mack.