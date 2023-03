Das erste und das letzte Foto

Der Verein „VergissMichNicht“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Eltern ein letztes Erinnerungsfoto ihres verstorbenen Säuglings, dem Sternenkind, zu machen. Nun feiert der Verein sein zweijähriges Bestehen.

Lustenau „Im Jahr 2020 sind einige Hebammen vom Landeskrankenhaus Feldkirch aktiv an uns herangetreten und haben gefragt, ob wir auch verstorbene Babys ehrenamtlich ablichten würden. Bis dahin haben dies die Hebammen für die Eltern gemacht“, sagte Fotografin und stellvertretende Obfrau des Vereins „VergissMichNicht“ Carola Eugster. Die Idee, betroffenen Eltern, Erinnerungsfotos ihres Kindes anzufertigen, war geboren. Ein Jahr später wurde der Verein „VergissMichNicht“ von Vorarlberger Berufsfotografen gegründet. 19 an der Zahl fotografieren ehrenamtlich Sternenkinder im ganzen Land ab der zwölften Schwangerschaftswoche und schenken den Eltern damit wertvolle Erinnerungen. Der Verein feiert nun sein zweijähriges Bestehen und hat nun seine Arbeit an einem geschichtsträchtigen Ort, dem ehemaligen Entbindungsheim in Lustenau, präsentiert.

Beim Pressegespräch am Dienstagnachmittag waren neben Bürgermeister Kurt Fischer auch der ehemalige Primar Dr. Hans Concin und Angelika Concin gekommen. „Ich gratuliere euch zu dem, was ihr auf die Beine gestellt habt. Ihr leistet einen wertvollen Beitrag für die Menschen“, so Fischer. Auch die Künstler Andreas Wassner und Andreas Marosch („Der kleine Prinz wird erwachsen“) sind zum Vereinsjubiläum erschienen. Sie haben dem Verein die Verwendung des Bildes vom „Kleinen Prinz“ gestattet. Im Zuge des Jubiläums wurde auch das neue Kunstwerk „Sternenkinder“, von der in Hohenems ansässigen Künstlerin Jackie Monteiro präsentiert. „Ein erster Schritt für die Trauerarbeit der Eltern wurde in Vorarlberg gesetzt. Nun geht es darum, dieses Angebot allen Eltern in Österreich anbieten zu können. Damit auch sie die Möglichkeit auf ein erstes und letztes Foto ihres Sternenkindes haben“, so Uher. bvs