Das erste Prinzessinnen-Paar im Ländle im Gespräch

Fluher "offen und mutig"

Sie beiden sind dankbar, dass die Fluher so "offen und mutig" seien und sie gewählt hätten. Es sei langsam an der Zeit gewesen, meint Gabriela. Die Wahl kam für sie überraschend. Plötzlich stand der Faschingsverein vor der Tür. "Zuerst waren wir schon ein bisschen überrascht, aber sie waren so nett", erklären die beiden. Es sei eine Ehre, es machen zu dürfen.

"Das macht einfach Spaß"

"War sehr sehr nervös"

Die Faschingseröffnung beschreiben sie als aufregend. "Ich war sehr sehr nervös", gibt Alexandra zu. Man werde dort durchs halbe Dorf geführt, absichtlich in die Irre geführt. Schließlich wurde das neue Regentenpaaar mit Musik und Blumen "schön und festlich" begrüßt und gekürt. Gefeiert wurde bis in den Abend.

"Tanz auf dem Regenbogen"

"Wir wollten einfach was Positives ausstrahlen", erklärt Gabriela dazu. "Der Regenbogen, der bedeutet uns natürlich was und der strahlt immer was Positives und was Fröhliches aus." Ein Pride-Thema solle es aber nicht werden, erklärt Gabriela nach dem Gespräch.