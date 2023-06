Das erste Live-Interview mit dem neuen Vorarlberger SPÖ-Chef

Bregenz In der Vorarlberger SPÖ hat eine neue Ära begonnen. Mario Leiter leitet als designierter Landesparteivorsitzender die Geschicke der Partei.

Gabriele Sprickler-Falschlunger zieht sich aus der Politik zurück. Am Dienstag stellte sich der frühere Bludenzer Vizebürgermeister offiziell in neuer Funktion vor. „Wo die Politik die Lebensbereiche der Menschen verbessern kann, werden wir uns einsetzen“, kündigte er an.