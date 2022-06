Das Erdsystem und sein Klima

Weshalb Nachhaltigkeit so wichtig ist, damit beschäftigt sich der Meteorologe und Geologe Dr. Christian Klepp schon über 20 Jahre.

In einem digitalen Vortrag im Rahmen der LernWerkstatt der PfarrCaritas berichtet er am Mittwoch, 22. Juni, um 19 Uhr von seinen Erfahrungen.

Christian Klepp wurde bei seiner wissenschaftlichen Arbeit auf dem Gebiet der Satellitenfernerkundung und an Bord von Forschungsschiffen immer wieder mit den Folgen des Klimawandels und der immer schnelleren Zerstörung der Ökosysteme konfrontiert. Als Landschaftsfotograf hat er es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, die Schönheit der Natur festzuhalten und auf die Einzigartigkeit unseres Planeten aufmerksam zu machen. In seinen Vorträgen verschmelzen seine Erfahrung in der Klimaforschung mit der Begeisterung für Landschaftsfotografie zu einer spannenden Reise quer über unseren Planeten. Dabei stellt Christian Klepp die großen und kleinen Kreisläufe der Erde vor und erklärt, wie sie interagieren. Denn viele Dinge, die wie selbstverständlich erscheinen, sind es bei einem genaueren Blick gar nicht. Der digitale Vortrag am Mittwoch, 22. Juni, um 19 Uhr findet via Zoom statt.