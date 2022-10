Das Endergebnis der BP-Wahl

Am Montag wurden noch rund 850.000 Briefwahl-Stimmen bei der Bundespräsidentenwahl ausgezählt und nun steht auch das endgültige Ergebnis der Hofburg-Wahl fest: Alexander Van der Bellen erhielt demnach 56,69 Prozent der Stimmen.

Die Auszählung der Wahlkarten hat am Montag nichts mehr an der Wiederwahl von Amtsinhaber Alexander van der Bellen bei der Bundespräsidentenwahl 2022 geändert. Am Montagabend stand das Ergebnis inklusive Briefwahl fest.

Dominik Wlazny hat bei der Bundespräsidentenwahl in Wien Platz 2 erreicht - noch vor FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz. Der Bierpartei-Chef überholte dank der am Montag ausgezählten Briefwahlstimmen den FPÖ-Volksanwalt, der in der Urnenwahl am Wahlsonntag noch vor ihm gelegen war.

Wie in Wien und bundesweit verhalfen auch in Tirol die Briefwähler Wlazny zu einer Verbesserung und hievten ihn dort auf den dritten Platz - im "Heiligen Land" war er in der Urnenwahl noch hinter Wallentin gelegen. In Vorarlberg hatte der Arzt und Musiker schon in der Urnenwahl Platz drei inne und das blieb auch mit der Wahlkartenauswertung so. Im Burgenland, in Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, der Steiermark sowie in Oberösterreich blieb Wlazny auch mit der Auswertung der Wahlkarten am Montag Vierter.