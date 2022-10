BP-Wahl 2022: So hat Ihre Gemeinde gewählt

Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen bleibt Vorarlberg ein erfolgreicher Boden. Beim ersten Wahlgang der Bundespräsidenten-Wahl 2022 entschied er das Votum klar für sich und erreichte im Österreich-Vergleich ein überdurchschnittliches Resultat.

So hat Vorarlberg gewählt

Historischer Rückblick

Wlazny in Vorarlberg Dritter

In 55 Gemeinden über 60 Prozent

Der amtierende Bundespräsident Van der Bellen entschied die Wahl in allen 96 Vorarlberger Gemeinden für sich - in 55 Kommunen lag er über 60 Prozent Stimmenanteil, den größten Zuspruch erhielt er in Lech am Arlberg mit 83,0 Prozent und Damüls (Bregenzerwald) mit 80,7 Prozent. Lediglich im Montafon - in Gaschurn (44,3 Prozent) und Silbertal (49,4 Prozent) - blieb Van der Bellen unter der 50 Prozent-Marke. Walter Rosenkranz schaffte es zwei Mal über die 30 Prozent-Marke, in Dünserberg (Bezirk Feldkirch) mit 37,5 Prozent und in Silbertal (30,2 Prozent). Umgekehrt blieb er in sechs Kommunen einstellig mit seinem persönlich schlechtesten Resultat in Schröcken (Bregenzerwald, 5,63 Prozent).

Ergebnisse aus den Gemeinden

Wlazny erhielt in 13 Gemeinden eine Zustimmung im zweistelligen Prozentbereich (Höchstwert: Viktorsberg im Bezirk Feldkirch, 13,7 Prozent), in Fontanella im Großwalsertal blieb es bei 1,2 Prozent Stimmenanteil. Grosz schaffte in Schröcken 12,7 Prozent, in Lech am Arlberg 0,97 Prozent. Wallentins Bestmarke (8,2 Prozent in Warth im Bregenzerwald) lag deutlich über jener von Brunner (7,1 Prozent in Sonntag im Großwalsertal), beide verzeichneten in jeweils drei Kommunen einen "Nuller". Staudingers 5,81 Prozent in Sonntag standen fünf Gemeinden gegenüber, in denen er ohne Stimme blieb.