Das Ende einer Marktfahrer-Ära

Bludenz. Nach 20 Jahren als Marktfahrer in Bludenz heißt es für Albert Obwalder Abschied nehmen. Der umtriebige Händler tritt mit Anfang Oktober den wohlverdienten Ruhestand an.

Sein gelb-gestreifter Marktstand am östlichen Eingang der Bludenzer Altstadt ist nicht zu übersehen. 20 Jahre lang hat Albert Obwalder hier Socken, Unterwäsche und Co. an den Mann und die Frau gebracht. Während seiner Zeit als Marktfahrer hat er dabei nicht nur in Bludenz sondern auf seinen unzähligen Marktbesuchen in ganz Vorarlberg viel erlebt.