Das Ende einer Ära: Netflix hat seine letzte DVD verschickt

Eine Ära geht zu Ende, und es ist schwer zu glauben, wie weit Netflix seit seinen bescheidenen Anfängen gekommen ist.

Der 29. September 2023 markiert das Ende des einstigen DVD-Versand-Services von Netflix. Diese Entscheidung, die letzten DVDs zu verschicken, wurde mit einem gewissen Paukenschlag angekündigt und erinnert uns an die Wurzeln dieses Giganten im Streaming-Geschäft.

Es war das Jahr 1997, als Reed Hastings und Marc Randolph die kühne Idee hatten, DVDs per Post zu verleihen. Nur ein Jahr später, im März 1998, gingen die ersten Netflix-Discs an Filmliebhaber auf die Reise. In den folgenden 25 Jahren konnte Netflix beeindruckende Erfolge verbuchen und mehr als fünf Milliarden DVDs erfolgreich ausliefern. Doch mit der wachsenden Dominanz von Video-on-Demand-Diensten begann das einstige Kerngeschäft von Netflix zu schwinden, wie inside-digital.de berichtet

Keine Kosten für nicht zurückgegebene CDs

Die Entscheidung, den DVD-Verleih einzustellen, markiert das Ende einer Ära, aber Netflix hat einen bemerkenswerten Schritt in Richtung Zukunft unternommen. Am Freitag wurden die letzten DVDs verschickt. Für diejenigen, die noch DVDs haben und sie behalten möchten, gibt es eine erfreuliche Nachricht: Netflix wird keine Gebühren für nicht zurückgegebene DVDs erheben. In einer kurzen FAQ erklärte das Unternehmen: "Für nicht zurückgegebene CDs werden Ihnen keine Kosten in Rechnung gestellt – bitte genießen Sie sie, solange Sie möchten!"

Diese großzügige Geste wurde auch auf Twitter und anderen sozialen Medien von Netflix bestätigt. Darüber hinaus gibt es Gerüchte, dass Netflix einige letzte Lieferungen mit bis zu zehn zusätzlichen DVDs aufstocken wird, um sich die Kosten für die Entsorgung zu sparen und sich gebührend von diesem Kapitel zu verabschieden.

Bald keine Disney-DVDs mehr?

Interessanterweise sieht es so aus, als ob auch Disney ähnliche Entwicklungen im DVD-Bereich erlebt. Während Disney sich weniger auf den Verleih und mehr auf den Verkauf von DVDs konzentrierte, plant das Unternehmen den Stopp des physischen DVD-Verkaufs, vorerst jedoch nur in den Märkten Australien und Neuseeland. Dies bedeutet, dass der im Mai 2023 veröffentlichte Marvel-Film "Guardians Of The Galaxy Vol 3" möglicherweise der letzte Film auf DVD oder Blu-ray in diesen Ländern sein wird.

Während der analoge DVD-Verleih ein Ende findet, betritt Netflix neue Territorien. Im Jahr 2023 feierte Netflix seine Premiere im Bereich des Live-Streamings mit dem Stand-up-Special "Chris Rock: Selective Outrage". Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass Netflix sich künftig auch zu einem Live-Streaming-Service weiterentwickeln möchte.

Mit dem Ende des DVD-Verleihs schließt Netflix ein Kapitel seiner Geschichte, aber es öffnet sich gleichzeitig eine Tür zu neuen Möglichkeiten und Innovationen in der Welt des Streaming-Entertainments.