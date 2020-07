Das Emser Visionscafé lud zur Gartenbänkle-Aktion

Hohenems. Das Team des Visionscafés lud kürzlich am Wochenende unter dem Motto "Wir parken unsere Gartabänkle!" zu einer spontanen Aktion in die Begegnungszone in der Hohenemser Marktstraße.

Unter dem Motto “Wir parken unsere Gartabänkle!” lud das Visionscafé-Team am vergangenen Wochenende zu einer spontanen Aktion in die Begegnungszone in der Hohenemser Marktstraße. Interessierte konnten ihre Gatenbank vorbeibringen und mitmachen. Die Bänke wurden vom Hohenemser Künstler Günther Blenke mit Rollen und Parkuhren versehen und in die Marktsraße geschoben.

Mit den rollenden Parkbänken sollte der Straßenraum bunter und vielfältiger werden.

Mit dieser lustvollen Aktion sollte auf die Qualitäten des Begegnungsraums aufmerksam gemacht und ein Gegengewicht zu den (immer noch) dominierenden Autos geschaffen werden. Alle Passanten waren eingeladen, es sich auf den wandernden Gartenbänken gemütlich zu machen. Die Aktion versammelte eine vielzahl von Fußgängern, die den Straßenraum mit buntem Leben erfüllten.Sogar zwei Hühner nahmen daran Teil.