Das Eltern-Kind-CafÃ© Bludenz startet in den Herbst

Bludenz. Das Eltern-Kind-Café hat sich als beliebter Treffpunkt für Groß und Klein in Bludenz etabliert. Eingeladen und organisiert wird die Veranstaltung von der Stadt Bludenz.

Nun startet am Dienstag, 3. September 2019, von 9 bis 12 Uhr, die Herbstsaison im Eltern-Kind-Café. Während die Kinder spielen, können sich die Eltern ohne Konsumzwang miteinander austauschen. Unterstützt werden die Besucherinnen und Besucher von einer Kindergartenpädagogin, die sich liebevoll um die Kleinen kümmert. Zu einem kleine Frühstück, Tee, Kaffee, Limonade und Mineralwasser lädt ebenfalls die Stadt Bludenz ein.

Die nächsten Termine sind am 1. Oktober sowie am 5. November 2019, ebenfalls von 9 bis 12 Uhr, im Café Zäwas in der Kirchgasse 8.