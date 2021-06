Das Eisfahrrad am Alten Rhein

Mit einem eigenen Eisfahrrad beliefert Friederike Buljat die Menschen am Alten Rhein.

Lustenau So richtige Langeweile kommt bei Friederike Buljat (56) aus Lustenau eigentlich nie auf. Sie produziert jeden Vormittag bei sich zu Hause ihr selbstgemachtes Eis, ehe sie es am Nachmittag mit ihrem liebevoll hergerichteten Eisfahrrad am Alten Rhein verkauft. Dort kennt man Friederike, die mit ihrem pinken Eisfahrrad nicht nur viele leckere Sorten Eis, sondern auch ein Stück Nostalgie an den Alten Rhein bringt.

Anschauliche Vitrine

Mit acht eigens vorgesehenen Kühlplätzen kann sie ihr selbst hergestelltes Eis den ganzen Nachmittag über in Edelstahlbehältern kühl lagern. Acht Sorten können dabei gleichzeitig gekauft und über die eigene Fahrradvitrine betrachtet werden. Weitere Behälter sind als Reserve im Bauch des Fahrrades. Das Fahrrad bietet somit alles, was das Herz eines Eisverkäufers braucht. „Ich habe mittlerweile viele Stammgäste, die mich häufiger besuchen und ein Eis bei mir kaufen“, sagt Buljat. In der Nähe des Volleyballplatzes parkt sie ihr Fahrrad und beliefert ihre Kunden mit bis zu 100 Liter Eis pro Tag. So gibt es neben den Klassikern wie Erdbeere und Schokolade auch etwas seltenere Sorten wie Mandarine oder Buttermilch-Limette.

Traum vom eigenen Eis erfüllt

Tante Schnuggi, wie sie sich nennt, hat den Namen ihrem Mann zu verdanken. Er habe sie früher immer „Schnuggi“ genannt, die Kinder ihrer Schwester hätten dies gehört und einfach das Wort „Tante“ davorgesetzt. So kommt es, dass sie seit 30 Jahren Tante Schnuggi heißt. Diesen Namen hat sie vor drei Jahren für ihr Eisfahrrad gewählt. Kurz zuvor besaß sie einen Eissalon in Bregenz, der aber von den Gästen nicht wahrgenommen wurde. „Es kam einfach niemand. Ich musste das Geschäft schweren Herzens schließen.“ Den Traum vom eigenen Eis wollte sie aber dennoch nicht platzen lassen und so hat sie sich entschlossen, ihr Eis einfach zu den Gästen zu bringen. „Das Eisfahrrad kommt super am Alten Rhein an. Ich bin sehr zufrieden mit der Lage“, freut sich Buljat. Und auch die Gäste sind sich einig, dass Tante Schnuggis Eis eine wahre Bereicherung ist. „Ich bin gerade mit dem Fahrrad vom Oberland an den Alten Rhein gefahren und freue mich jetzt über dieses Eis“, sagt Thomas Mittelberger aus Klaus. Auch die Stammgäste Erhard Kristan (81) und Gerhard Leitinger (67) treffen sich fast täglich bei ihr und gönnen sich eine doppelte Portion Eis am Nachmittag.

Eis auch in Wintermonaten