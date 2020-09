Das Einkaufsprogramm bei den Bulldogs läuft auf Hochtouren

Ein prominenter Verteidiger verstärkt beim Dornbirner EBEL-Klub die Defensive

„Matt MacKenzie hat unter mir in Bozen gespielt. Er ist Rechtshänder und ein richtig guter Verteidiger, der in unserer Mannschaft und im vorgesehenen System einer der Eckpfeiler werden soll“, berichtet Dornbirns Head Coach Kai Suikkanen über den jüngsten Neuzugang im Ländle. MacKenzie’s Spielzeit 18/19 in Bozen war seine erste in Europa. Für die „Füchse“ gelangen ihm 18 Scorerpunkte in der Liga, zwei mehr in der Champions Hockey League. In der Vorsaison lief der Defender in der DEL2 bei den Tölzer Löwen auf. Mit 59 Scorerpunkten (8G | 51A) war er nach Punkten gerechnet der zweitbeste Verteidiger der Liga.