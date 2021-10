„Das einfache Leben auf der Alpe bereichert“

Silke und Elfried Rhomberg bewirtschaften die Alpen Sack und Gampernest.

Dornbirn. Heuer war es bereits der fünfte Sommer, den die Bauernfamilie Rhomberg auf den Alpen Sack und Gampernest verbrachte. Bereits Anfang Juni zogen Silke und Elfried Rhomberg mit 48 Milchkühen und dem Jungvieh, 55 Kälber und Rinder, vom landwirtschaftlichen Hof in Dornbirn hinauf auf die Voralpe Sack im Gebiet Laternsertal. Die kleine Alphütte liegt noch unterhalb der Baumgrenze auf rund 1300 Metern und ist von Waldgebiet umgeben. Jedes Jahr wird das Paar vom jüngsten Spross der Familie begleitet. Die Aufgabe des inzwischen 13-jährigen Lorenz ist in erster Linie das Einzäunen, er mäht auch das Unkraut, heuer versuchte er sein Geschick erstmals beim Melken der Tiere. „Das Leben auf der Sackalpe ist ein einfaches“, sagt Silke. Sie holt das Wasser draußen am Brunnen. Der Brunnentrog dient ebenso für den Abwasch. Sie sei tagtäglich von morgens bis abends an der Arbeit. Trotz einfachster Verhältnisse, erzählt sie weiter, gefällt ihr das Alpleben. Sie schätzt die unberührte Natur, außerdem habe man hier oben mehr Kontakt zum Vieh. Sie fühle sich wie in einer anderen Welt, beschreibt sie die andere Lebensweise im Sommer. „Der Stress unter Zeitdruck, den wir im „normalen Leben“ haben, fällt weg.“ Untertags, wenn das Vieh draußen ist, stellt sie Butter, Topfen und Frischkäse her, ausreichend für Familie und Besucher.