Das Duell der Tabellennachbarn für Bregenz Handball

Nach vier Heimspielen in Folge steht für Bregenz Handball in dieser Woche die nächste Auswärtsfahrt auf dem Programm. In der 5. Runde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs treffen die Vorarlberger am Freitag, um 18:30 Uhr auf Tabellennachbar BT Füchse.