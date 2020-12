Das Duell der beiden Verlierer im Nobelskiort

VEU Feldkirch gastiert nur mit vier Verteidigern in Kitzbühel

Aus Sicht von Kitzbühel und Feldkirch verlief der erste Spieltag nach Weihnachten äußerst unerfreulich. Die Tiroler kassierten zu Hause ein 0:9 gegen Lustenau und mussten nach dem 2:9 bei Ljubljana die zweite hohe Niederlage in Folge hinnehmen. Der KEC konnte sich in den letzten acht Partien nur gegen die beiden Tabellen-Nachzügler Klagenfurt und Linz durchsetzen und rutschte dadurch auf den 13. Platz ab. Die VEU hingegen musste sich im Heim-Derby gegen Bregenzerwald klar mit 1:5 geschlagen geben – für den einzigen Treffer sorgte Jakob Stukel, der die Scorerwertung mit 31 Punkten anführt. Damit fiel Feldkirch zumindest zwischenzeitlich hinter beide Vorarlberger Rivalen zurück. In den R2P-Spielen zwischen Kitzbühel und Feldkirch gab es jeweils Heimsiege, wobei sich die VEU dank nur eines Treffers durchsetzte und die Punkte sicherte.