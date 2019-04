Das Dornbirner Lazarett wird noch größer

Hoffentlich fällt das Lazarett dem noch ungeschlagenen Westliga Tabellenführer FC Dornbirn in der entscheidenden Phase im Titelkampf nicht noch auf den Kopf.

Im so schwierigen Auswärtsspiel in St. Johann im Pongau kann Erfolgscoach Markus Mader (50) nicht auf die Dienste des FCD-Sturmduo Infernale Lukas Fridrikas (21) und Ygor Carvalho (27) zählen. Ersterer, Doppelstaatsbürger von Österreich und Litauen fällt vermutlich sogar bis Saisonende aus, denn es droht noch eine Operation am Sprunggelenk beim elffachen Torschützen. Den Brasilianer Carvalho plagen große Schmerzen am Oberschenkel, ein möglicher Kurzeinsatz im Pongau entscheidet sich erst vor Spielbeginn. Rückkehrer Anes Omerovic (20) ist nach seiner gelb-Roten Karte für ein Spiel gesperrt. Der dritte fixe Stürmer der Rothosen, Deniz Mujic (28) konnte die ganze Woche die Trainingseinheiten wegen einer Knieprellung nicht mitmachen und ist für das Spiel in St. Johann fraglich. „Die klare Favoritenrolle ist aufgrund der personellen Schwierigkeiten weg. St. Johann ist ein sehr unangenehmer Gegner mit viel Qualität und starken körperlichen Attribute. Das wird eine harte Nuss und eine ganz schwierige Aufgabe“, weiß FCD-Trainer Markus Mader. Aufatmen heißt es im Lager der Rothosen: Die zuletzt gelbgesperrten Leistungsträger Andreas Malin (25) und Christoph Domig (27) kehren in die Startelf zurück. FC Dornbirn hat die letzten zehn Auswärtsspiele in Folge nicht verloren und hat sechs Siege und vier Remis zu Buche stehen.