Das digitale Klassenzimmer

An der Mittelschule Rheindorf fließt die digitale Bildung täglich und ganz selbstverständlich in den Unterricht mit ein.

Lustenau „Seit Herbst ist die digitale Grundbildung für alle Schüler verpflichtend. Eine Stunde pro Woche lernen wir ihnen die Basics am Tablet, zeigen ihnen wie sie im Word arbeiten, auf was sie im Internet zu achten haben und machen sie dabei fit im Umgang mit den digitalen Medien“, erklärt Direktor Gerd Neururer von der Mittelschule Rheindorf. Schon in der ersten Klasse ist das Können der wissbegierigen Schüler beachtlich. „Das Tablet bereichert unseren Unterricht und die Kinder profitieren enorm davon“, so Klassenlehrerin der 1b-Klasse Christine Hopfner. Im Herbst wurden alle Schüler mit eigenen Tablets ausgestattet, die ihnen fortan gehören.

„Sinem, möchtest du uns deine Cyberhomework in Englisch zeigen?“, fragt Lehrerin Christine Hopfner. Die Schülerin gibt den Code von der digitalen Schultafel ein und verbindet ihr Tablet damit. Alle im Klassenzimmer folgen nun den Erklärungen von Sinem, die zeigt, wie sie ihre Aufgabe gelöst hat. „Wir sind immer zu zweit im Unterricht. Eine Lehrerin erklärt die Aufgaben, die andere Lehrerin oder der andere Lehrer hilft den Schülern bei aufkommenden Fragen und geht von Tisch zu Tisch. Das funktioniert bestens“, so Hopfner. Den Schülern gefällts. Aktiv und interessiert nehmen sie am Unterricht teil und freuen sich über die vielfältigen Möglichkeiten, die ihr eigenes Tablet bietet.

„Wir sind in der Klasse über das Programm Teams miteinander verbunden und dadurch in der Klassengemeinschaft tatsächlich noch mehr zusammengewachsen“, sagt Lehrerin Hopfner. Schnell kann sie mit den Schülern Fotos vom Wandertag teilen oder mit ihnen zu Hause in Kontakt treten. „Die Schüler haben einen Stolz, wenn sie sehen, was sie alles mit ihrem eigenen Tablet machen können und welch vielfältige Möglichkeiten sich ihnen auftun“, so Hopfner. „Anfangs bestand die Befürchtung, dass durch die Smartboard-Tafel das Individuelle verloren geht. Dem ist keinesfalls so. Wir können die Schüler dort abholen, wo sie stehen. Sie lernen ihre Aufgaben zu präsentieren und sammeln Erfolgserlebnisse“, so Neururer. Auch Lehrerin Hopfner freut sich über die neue Tafel und die Tablets der Schüler. „Wir geben den Kindern ein Werkzeug in die Hand, das ihnen den Alltag erleichtern soll. Der Umgang mit digitalen Medien wird für sie ganz selbstverständlich“, so Hopfner. bvs