"Das Buch" feiert Neueröffnung die ganze Woche lang

Nach gut vierwöchigen Umbauarbeiten eröffnet "das Buch" im Messepark Dornbirn im neuen Glanz. Neben edlem zeitgemäßen Design überzeugt die Buchhandlung nicht zuletzt mit einer Leseecke.

Die letzte größere Umgestaltung der Buchhandlung liegt 15 Jahre zurück, nun präsentiert sich “Das Buch” im neuen Glanz. In zeitgemäßen Design öffnet sich die Buchhandlung wie gewohnt zum Besucher hin, dunkle Farben und helles Holz sorgen für Kontraste. Die Kunden dürfte vor allem eine Veränderung im zentralen Bereich begeistern: Eine Leseecke mit Kaffeemaschine lädt abseits der Hektik des Messeparks zum Verweilen ein. Vor allem mit dem geplanten Auslaufen der Lesestube – die ebenfalls von “Das Buch” unterstützt wird – Anfang des nächsten Jahres entsteht so ein willkommener Rückzugsort.

Eine Woche der Specials

Die Eröffnung wurde am Montag selbst ab 13 Uhr mit einem Meet&Greet mit den beiden Skistars Alexander Pointner und Marc Girardelli gefeiert. Weiter geht es am Dienstag mit einem Genusstag: Ab 10 Uhr stellt Kochbuchautorin Eva Fischer kleine Köstlichkeiten vor, am Nachmittag folgt eine Käse- und Weinverköstigung mit Hubert Krenn vom gleichnamigen Verlag. Am Mittwoch locken Kunstdrucke von Torben Kuhlmann und ein Glücksrad in “Das Buch”, am Nachmittag ergänzt Clown Pompo das Programm. Der Donnerstag schließt die Eröffnungswoche mit einem Meet & Greet von Vorarlberger Autoren wie Guntram Zoppel und Andreas Gabriel ab.