Das Brockenhaus – Café und Fundgrube mit Flair

Keine Warenannahme von 2. bis 15. Mai 2019

Sulz Aufgrund von Umbau- und Malerarbeiten im Brockenhaus Vorderland in Sulz können im Zeitraum von 2. bis 15. Mai 2019 vorrübergehend keine Waren angenommen werden. Der Verkauf läuft aber reibungslos weiter. Das Brockenhaus der Lebenshilfe Vorarlberg in Sulz ist eine beliebte Fundgrube und bietet zugleich wertvolle Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen. Kommen Sie vorbei und stöbern Sie in den einzigartigen Schätzen.