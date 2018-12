Das bringt 2019 - Bodycams für Polizei, Reiterstaffel in Wien

In mehreren Polizeiinspektionen in Österreich werden im Jahr 2019 Bodycams bei Einsätzen zur Verfügung stehen.

Nach einem einjährigen Probebetrieb bis März 2017 mit 20 Geräten wurde beschlossen, die an der Uniform montierten Kameras landesweit zu verwenden. Im November bekam der britische Hersteller Reveal Media den Zuschlag für die Lieferung von 360 Bodycams, 140 in einer ersten Tranche.

21 Reiter

Ab Mai 2019 sollen die ersten Einsätze der berittenen Polizei in Wien stattfinden. Bis inklusive April läuft noch die sechsmonatige Grundausbildung der Reiter. Trainiert werden 16 Beamte – inklusive dem fünfköpfigen Ausbilderteam stehen damit 21 Reiter zur Verfügung. Die geplanten zwölf Einsatzpferde sind vorhanden, zwei weitere könnten laut Innenministerium bei Bedarf im Jahr 2019 angeschafft werden. Zu Beginn sollen Streifen am Ausbildungsstandort Wiener Neustadt sowie in Wien durchgeführt werden, wie beispielsweise in Parks, auf der Donauinsel und im Prater. Danach sollen die Aufgabenbereiche laufend erweitert werden. Eine Dienststelle in Wien als Einsatzstützpunkt soll noch im kommenden Jahr eingerichtet werden.