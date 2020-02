Das Bödele im Wandel der Zeit

Stadtmuseum Db und Angelika Kaufmann Museum Schwarzenberg präsentieren „s’Bödele“

Dornbirn/Schwarzenberg. Das Bödele ist das Dornbirner Naherholungsgebiet. Aber das Bödele ist noch viel mehr – vor allem auch ein Ort der Gegensätze und Aushandlungen, an dem sich gesellschaftliche Entwicklungen und historischer Wandel überdeutlich zeigen. Das will die Ausstellung im Stadtmuseum Dornbirn und in einer parallelen Schau im Angelika Kauffmann Museum Schwarzenberg sichtbar machen.