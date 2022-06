Das Bludenzer Kanalsystem wird ausgebaut

Bludenz. Die Stadt Bludenz investiert in den Ausbau der flächendeckenden Erschließung des Kanalsystems und der Neuerrichtung von Trink- und Löschwasserleitungen.

Die Stadt Bludenz wächst. Derzeit sind rund 15.000 Personen in der Stadt gemeldet. 2.000 mehr als noch vor zehn Jahren. Somit wächst auch der Bedarf an Wohnraum. Derzeit entstehen in Bludenz eine Reihe von Einfamilienhäusern und weitere sind in Planung. Besonders im Bereich der Rafaltenstraße, am westlichen Stadtrand von Bludenz, wird regelmäßig gebaut. Somit müssen auch das örtliche Kanalsystem und die Trink- und Löschwasserleitungen an die neu entwickelten Grundstücke angepasst werden. Dies passiert momentan in der Rafaltenstraße. Eine eigens angelegte Ersatzstraße wird für die Dauer der Arbeiten erstellt. Die Arbeiten in diesem Bereich können voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen werden.