Warum junge Menschen Angst haben vor der Zukunft.

Dornbirn. Vor 50 Jahren ging die Angst um, dass das Öl, aus damaliger Sicht, nur noch 30 Jahre aus der Erde sprudeln könnte. Das Blatt hat sich gewendet. „Ich wäre froh, wenn es so gekommen wäre“, sagt Aaron Wölfling, 17, auf dem Heimweg vom gesellschaftspolitischen Stammtisch im Kolpinghaus, wo er Teilnehmer auf dem Podium war. Entspricht es dem Titel der Veranstaltung des Ethikcenters der Katholischen Kirche Vorarlberg, „Eiszeit zwischen Jung & Alt“, dass der Schüler Aaron Wölfling und der Lehrer Wolfgang Türtscher, unterschiedliche Ansichten haben? „Jugendliche, die nicht demonstrieren, sind nicht jung“, zeigt Wolfgang Türtscher, Obmann der ÖAAB Lehrerinnen und Lehrer, Verständnis. Er bewundert das Engagement, aber es stört ihn, wenn während der Schule demonstriert wird. Aaron Wölfling, von Moderator Thomas Matt als Gesicht der Fridays for Future Bewegung in Vorarlberg vorgestellt, kontert: „Genau durch den Boykott haben wir uns erst richtig Gehör verschafft und die nötige Aufmerksamkeit für unsere Angst vor der Zukunft bekommen.“