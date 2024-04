Das Bitcoin-Halving 2024: Was es bedeutet und wie es den Markt beeinflussen könnte

Steht der Bitcoin vor einem gewaltigen Preissprung? Das bevorstehende Halving 2024 könnte den Kryptomarkt komplett auf den Kopf stellen!

So entstehen Bitcoins

Anders als traditionelle Währungen, die von Staaten und Zentralbanken kontrolliert werden, wird Bitcoin durch ein Netzwerk von Computern gesteuert, die das Bitcoin-Protokoll ausführen. Jeder mit einer Internetverbindung kann sich beteiligen. Neue Bitcoins werden durch einen Prozess namens „Mining“ erschaffen, bei dem Teilnehmer des Netzwerks komplexe Rätsel lösen, um Transaktionen zu bestätigen und sie der Blockchain hinzuzufügen. Als Belohnung erhalten sie Bitcoins, was gleichzeitig der Mechanismus ist, durch den neue Bitcoins in Umlauf gebracht werden.

Was ist das Bitcoin-Halving und warum ist es bedeutend?

Das Bitcoin-Halving ist ein wichtiges Ereignis in der Funktionsweise der Bitcoin-Blockchain, bei dem die Belohnung, die Miner für das Schürfen eines neuen Blocks erhalten, halbiert wird. Dieses Ereignis tritt alle 210.000 Blöcke ein, was etwa alle vier Jahre geschieht. Es ist bedeutend, weil es die Rate, mit der neue Bitcoins erzeugt werden, reduziert, was eine Verknappung bewirkt und potenziell den Preis erhöht, wenn die Nachfrage gleich bleibt oder steigt.

Welchen Einfluss hat das Halving auf den Bitcoin-Preis?

Wie hat sich der Markt im Vorfeld des aktuellen Halvings verhalten?

Seit Jahresbeginn hat Bitcoin etwa 50 Prozent an Wert zugelegt, was viele auf die Einführung von Bitcoin-ETFs in den USA zurückführen, die es Anlegern ermöglichen, indirekt in Bitcoin zu investieren. Die Aussicht auf das Halving und die damit verbundene Verknappung der Bitcoin-Ausgabe hat ebenfalls zur Rally beigetragen.