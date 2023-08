Jeder hat seine ganz eigenen Vorbilder. So auch der kleine Aidan, der mit seiner süßen Reaktion für Schmunzeln sorgt.

Aidan schaut wohl gerne Dokumentationen und liebt Anglerfische bzw. Tiefseeteufel. In einem viralen Video sieht er sich auch eine Doku an - in einem ganz besonderen Outfit. Begeistert ruft der Kleine: "Ich, ich, das bin ich!"